МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются на внутренних новостях из Китая, свидетельствуют данные торгов. Число заявок китайских компаний на IPO достигло рекорда за три года

По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,46% — до 3307,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,81%, до 2179,78 пункта, гонконгский Hang Seng Index падал на 2,73%, до 21132 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,19% — до 2346,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,98%, до 6612,5 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 1,3%, до 26861,5 пункта.

Трейдеры обратили внимание на то, что рыночный регулятор Китая оштрафовал техгигантов Alibaba и Tencent за нарушение антимонопольных законов страны. Акции компаний на торгах в Гонконге дешевеют на 5,9% и 3% соответственно.

На этой неделе начинается сезон отчетности, который традиционно открывают компании из США. Аналитики полагают, что финансовые результаты могут не соответствовать ожиданиям рынков из-за сложной экономической и геополитической обстановки.

По словам портфельного менеджера Causeway Capital Management LLC Эллен Ли (Ellen Lee), реальный удар по доходам ожидается во второй половине года, ведь ряд компаний, в частности из розничной сферы, уже понизили свои ожидания.