Фондовые биржи АТР в основном падают в понедельник на внутренних новостях из Китая
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются на внутренних новостях из Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,46% — до 3307,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,81%, до 2179,78 пункта, гонконгский Hang Seng Index падал на 2,73%, до 21132 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,19% — до 2346,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,98%, до 6612,5 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 1,3%, до 26861,5 пункта.
Трейдеры обратили внимание на то, что рыночный регулятор Китая оштрафовал техгигантов Alibaba и Tencent за нарушение антимонопольных законов страны. Акции компаний на торгах в Гонконге дешевеют на 5,9% и 3% соответственно.
На этой неделе начинается сезон отчетности, который традиционно открывают компании из США. Аналитики полагают, что финансовые результаты могут не соответствовать ожиданиям рынков из-за сложной экономической и геополитической обстановки.
По словам портфельного менеджера Causeway Capital Management LLC Эллен Ли (Ellen Lee), реальный удар по доходам ожидается во второй половине года, ведь ряд компаний, в частности из розничной сферы, уже понизили свои ожидания.
https://1prime.ru/Financial_market/20220711/837444594.html