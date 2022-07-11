МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник уменьшается на фоне эпидемиологической ситуации в Китае, влияет на котировки и укрепление доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота умеренно снижается на укреплении доллара

По состоянию на 8.10 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,8%, до 3,455 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,22%, до 7805,5 доллара, алюминия — на 0,25%, до 2436,5 доллара, цинка — на 0,35%, до 3099 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,29%, до 107,32 пункта. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными при покупке в другой валюте.

Опасения за ситуацию с коронавирусом в Китае, крупнейшем покупателе меди, сдерживают стоимость этого промышленного металла. Так, ужесточение коронавирусных ограничений в стране из-за новых вспышек может отразиться на ожиданиях вокруг спроса.