МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром опускаются на 1,5% из-за опасений вокруг ситуации с коронавирусом в Китае, что представляет риски для перспектив спроса, свидетельствуют данные торгов. Большинство сфер торговли и услуг в Москве показали прирост оборота

По состоянию на 7.33 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,49%, до 105,5 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 1,61%, до 102,41 доллара.

Обострение ситуации с коронавирусом в Китае поддерживает опасения трейдеров по поводу мировой экономики, что отражается на ожиданиях вокруг спроса. В стране наблюдаются новые вспышки COVID. Это усиливает обеспокоенность по поводу ужесточения карантина, что в результате может сдержать экономическую активность Китая.

"Опасения рецессии остаются доминирующей темой для нефтяного комплекса", — считает основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari), которую цитирует агентство Блумберг. Эксперт добавляет, что перед рынком стоит задача выстроить баланс между меняющимися ожиданиями по спросу с прогнозами по поставкам, что, вероятно, будет волатильным процессом.

Позднее в ходе торгов будет опубликован ежемесячный доклад ОПЕК по нефтяному рынку. Инвесторы надеются найти в документе оценку организации состояния и перспектив в отрасли на фоне опасений по поводу рецессии и спроса.