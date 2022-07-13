МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром незначительно опускаются и находятся ниже 100 долларов за баррель из-за опасений вокруг экономики Китая и перспектив вокруг спроса, инвесторы также обращают внимание на данные Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов. Китай увеличил экспорт сельхозпродукции на 21,7%

По состоянию на 7.31 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,07%, до 99,42 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,22%, до 95,63 доллара.

Нефтяные трейдеры оценивают перспективы спроса, в то время как в Китае ухудшается ситуация с коронавирусом. Новые вспышки приводят к ужесточению карантинных ограничений, что сдерживает ожидания по экономике страны и усиливает опасения по поводу возможной рецессии в мире. Днем ранее на этом фоне цены на Brent и WTI упали примерно на 7% и 8,5% соответственно.

"Рынком сейчас движут слабые макроэкономические настроения, и это, вероятно, продолжится в краткосрочной перспективе. Это указывает на вероятность дальнейшего снижения, но мы думаем, что оно будет достаточно ограниченным, учитывая поддерживающие базовые факторы. Мировой рынок все еще дефицитен", — приводит агентство Блумберг мнение главы отдела сырьевой стратегии ING Groep NV. Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).

Инвесторы также обращают внимание на данные API о коммерческих запасах нефти в США за прошлую неделю. Так, по данным института, запасы в стране за неделю по 8 июля подскочили на 4,8 миллиона баррелей. Официальная статистика о коммерческих запасах в США за прошлую неделю будет опубликована Минэнерго страны вечером в среду. Аналитики ждут снижение показателя на 0,2 миллиона баррелей.