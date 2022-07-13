Нефть торгуется ниже 100 долларов за баррель на опасениях вокруг спроса
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром незначительно опускаются и находятся ниже 100 долларов за баррель из-за опасений вокруг экономики Китая и перспектив вокруг спроса, инвесторы также обращают внимание на данные Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.31 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,07%, до 99,42 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,22%, до 95,63 доллара.
Нефтяные трейдеры оценивают перспективы спроса, в то время как в Китае ухудшается ситуация с коронавирусом. Новые вспышки приводят к ужесточению карантинных ограничений, что сдерживает ожидания по экономике страны и усиливает опасения по поводу возможной рецессии в мире. Днем ранее на этом фоне цены на Brent и WTI упали примерно на 7% и 8,5% соответственно.
"Рынком сейчас движут слабые макроэкономические настроения, и это, вероятно, продолжится в краткосрочной перспективе. Это указывает на вероятность дальнейшего снижения, но мы думаем, что оно будет достаточно ограниченным, учитывая поддерживающие базовые факторы. Мировой рынок все еще дефицитен", — приводит агентство Блумберг мнение главы отдела сырьевой стратегии ING Groep NV. Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).
Инвесторы также обращают внимание на данные API о коммерческих запасах нефти в США за прошлую неделю. Так, по данным института, запасы в стране за неделю по 8 июля подскочили на 4,8 миллиона баррелей. Официальная статистика о коммерческих запасах в США за прошлую неделю будет опубликована Минэнерго страны вечером в среду. Аналитики ждут снижение показателя на 0,2 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/Financial_market/20220713/837467125.html