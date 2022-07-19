МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром несколько опускаются после активного роста днем ранее, трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса, обращая внимание и на прогнозы по поставкам, свидетельствуют данные торгов. Министр нефти Ирака ждет цены на нефть выше 100 долларов за баррель

По состоянию на 7.48 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,4%, до 105,85 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,42%, до 99 долларов. В понедельник нефть подорожала на 5% и 5,5% соответственно.

Цены на нефть снижаются на опасениях вокруг спроса из-за рисков в экономике, а также в рамках коррекции после роста ранее. При этом инвесторы оценивают и перспективы вокруг поставок на фоне сделки ОПЕК+ и ситуации в Ливии.

Опасения вокруг экономики сохраняются на фоне высокой инфляции и мер мировых ЦБ для сдерживания роста цен. Центробанки склонны к повышению ключевых ставок, что усиливает опасения по поводу возможной рецессии в мире, а это негативно для ожиданий по спросу на нефть.

Ранее СМИ сообщили, что министры Саудовской Аравии настаивают на том, что решения по нефтяной политике будут приниматься в соответствии с рыночными условиями и в рамках ОПЕК+. До этого США высказали мнение о том, что страны ОПЕК имеют возможности для наращивания нефтедобычи.

В то же время Ливия планирует довести добычу нефти до уровня, предшествующего блокировке месторождений со стороны протестующих.