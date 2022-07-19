Цены на нефть снижаются на опасениях за спрос после роста понедельника
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром несколько опускаются после активного роста днем ранее, трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса, обращая внимание и на прогнозы по поставкам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,4%, до 105,85 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,42%, до 99 долларов. В понедельник нефть подорожала на 5% и 5,5% соответственно.
Цены на нефть снижаются на опасениях вокруг спроса из-за рисков в экономике, а также в рамках коррекции после роста ранее. При этом инвесторы оценивают и перспективы вокруг поставок на фоне сделки ОПЕК+ и ситуации в Ливии.
Опасения вокруг экономики сохраняются на фоне высокой инфляции и мер мировых ЦБ для сдерживания роста цен. Центробанки склонны к повышению ключевых ставок, что усиливает опасения по поводу возможной рецессии в мире, а это негативно для ожиданий по спросу на нефть.
Ранее СМИ сообщили, что министры Саудовской Аравии настаивают на том, что решения по нефтяной политике будут приниматься в соответствии с рыночными условиями и в рамках ОПЕК+. До этого США высказали мнение о том, что страны ОПЕК имеют возможности для наращивания нефтедобычи.
В то же время Ливия планирует довести добычу нефти до уровня, предшествующего блокировке месторождений со стороны протестующих.
https://1prime.ru/Financial_market/20220719/837529477.html