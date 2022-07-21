МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе колеблется около 80 долларов за баррель, скидки на нее с начала июля держатся на уровне 32-35 долларов за баррель, сообщил источник РИА Новости. Минфин США рассказал, когда договорится о пределе цен на российскую нефть

По данным Минфина РФ, с 15 июня по 14 июля средняя цена Urals составила 84,4 доллара за баррель, сократившись за месяц на 3,5%. Как заметил собеседник агентства, к 19 июля цена марки находилась в коридоре 79-82 долларов.

"Дисконт одинаковый весь июль", — сказал источник агентства. По его словам, скидка держится в диапазоне 32-35 долларов за баррель.

Минэкономразвития РФ ожидает среднюю цену нефти марки Urals в 2022 году на уровне 80,1 доллара за баррель с дальнейшим снижением до 61,2 доллара в 2025 году, говорил журналистам представитель министерства. Что касается скидок, то вице-премьер РФ Александр Новак в июне утверждал, что это временное явление, и цена будет выше, когда логистические цепочки перестроятся.

Покупатели российской нефти столкнулись со сложностями в логистике, фрахте судов и страховании сделок после введения новых западных санкций вследствие спецоперации РФ на Украине. В связи с этим российская нефть Urals стала устойчиво продаваться со скидками.