МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Котировки нефти снижаются в пятницу в ходе европейской сессии из-за ухудшений перспектив мирового спроса и возобновления поставок ливийской нефти. Шольц: Россия может поставлять контрактные объемы газа через трубопроводы

По состоянию на 10.23 по Гринвичу фьючерсы на Brent на NYMEX упали на 1,02 доллара, до 102,84 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,08 доллара, до 95,27 доллара за баррель.

Существенное замедление мировой экономической активности выглядит все более вероятным, так как центральные банки агрессивно повышают процентные ставки с чрезвычайно низких уровней.

"Ситуация на экономическом фронте неблагоприятна, но дефицит предложения сохраняется, а значит, активность покупателей на физическом рынке будет оказывать поддержку котировкам, учитывая неопределенность перспектив геополитической ситуации", — отмечает Стивен Иннес из SPI Asset Management.

По его словам, в центре внимания инвесторов находится заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится на следующей неделе. Руководители центрального банка просигнализировали о намерении повысить процентные ставки на 75 базисных пунктов по итогам заседания 26-27 июля.

"Декларация о намерениях будет очень важна, и любое смягчение перспектив денежно-кредитной политики станет благоприятным знаком для роста мировой экономики", — добавил Иннес.

Признаки ослабления спроса на нефть в США негативно влияют на котировки нефти, однако нехватка предложения на мировом рынке оказывает поддержку ценам.

Опасения относительно перспектив предложения немного ослабли после возобновления добычи на нескольких месторождениях в Ливии ранее на этой неделе.

"Темпы производства в Ливии восстанавливаются, но никто не может знать, сколько это продлится, учитывая" политическую ситуацию в стране, отмечает аналитик UBS Джованни Стауново.

На следующей неделе будут представлены предварительные оценки объемов добычи ОПЕК, и это окажет влияние на дальнейшую динамику цен на нефть, добавляет Стауново.

Котировки нефти WTI снижались в течение последних двух сессий на данных, свидетельствующих о падении спроса на бензин в США почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года из-за рекордно высоких цен.

Признаки же высокого спроса в странах Азии оказывали повышательное давление на котировки нефти Brent, которые могут продемонстрировать рост по итогам первой за последние шесть недель.

Спрос на бензин и дистилляты в Индии в июне достиг рекордных максимумов, несмотря на повышение цен. Потребление нефтепродуктов в этой стране в июне увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и загруженность НПЗ в Индии также приближается к рекордным максимумам, сообщают аналитики RBC.

"Это является признаком более чем сильного восстановления активности после пандемии", — заключает аналитик RBC Майкл Тран.