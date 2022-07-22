МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером изменяются разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе завершили торги ростом на 3,6%

По состоянию на 20.16 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,43%, до 104,31 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — снижалась на 0,28%, до 96,08 доллара.

Нефтяные котировки также показывают разнонаправленную недельную динамику — с понедельника стоимость Brent выросла на 3,66%, WTI – снизилась на 1,25%. Цены на сырье волатильны на этой неделе, инвесторы по-прежнему оценивают перспективы спроса в условиях сильной экономической неопределенности.

Определенное влияние на стоимость нефти оказало решение Европейского центробанка о первом за 11 лет повышении базовой процентной ставки. Это замедлило ралли доллара, что положительно сказалось на котировках. Однако в то же время это подкрепляет ожидания рецессии в Европе.

В пятницу вечером были обнародованы еженедельные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 22 июля их число не изменилось по сравнению с прошлой неделей и составило 599 агрегатов.