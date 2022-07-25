МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Лондонская биржа металлов (LME) не будет запрещать торги металлами "Норильского никеля" на своей площадке, поскольку российская компания не находится под санкциями Великобритании, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники. Поставки никелевого штейна для "дочки" "Норникеля" выросли

"Лондонская биржа металлов сообщила некоторым членам своего комитета, что не будет запрещать металлы "Норникеля" в своей системе, поскольку компания не находится под санкциями Великобритании, хотя главный исполнительный директор Владимир Потанин находится", — сообщили агентству источники.

"Мы оцениваем детали санкций и то, что они могут означать для LME, ее участников и норильских брендов. Этот процесс продолжается, и мы проинформируем рынок, как только получим дополнительную ясность", — также приводит агентство заявление самой LME.

Источники в металлургической отрасли опасаются, что такой запрет снова дестабилизирует рынок никеля на LME. Взлет цен до рекордной отметки выше 100 тысяч долларов за тонну в ходе "беспорядочной" торговли 8 марта, вызванный сокращением коротких позиций китайской компанией Tsingshan Holding Group и другими компаниями, заставил LME приостановить торги более чем на неделю и отменить все торги в этот день, напоминает агентство.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).

Великобритания в конце июня внесла Потанина в санкционный список. А ещё ранее, в мае, страна объявила новый пакет санкций в отношении торговли с Россией и Белоруссией. В частности, новые импортные пошлины затрагивают платину и палладий.