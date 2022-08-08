МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем снижаются, инвесторы обеспокоены перспективами вокруг спроса из-за рисков рецессии, свидетельствуют данные торгов. Reuters: число действующих нефтяных буровых установок уменьшилось в США

По состоянию на 13.03 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,93%, до 94,04 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,92%, до 88,19 доллара. Утром их стоимость несколько росла.

Среди трейдеров усилились опасения вокруг перспектив спроса на нефть. Рынки обеспокоены возможной рецессией, на что указывают некоторые экономические данные, а также заявления мировых центробанков.

Так, ВВП США по итогам второго квартала снижается второй квартал подряд, годовая инфляция в стране остается на рекорде последних 40 лет. Высокая инфляция в мире побуждает мировые ЦБ повышать ставки, а ужесточение монетарной политики усиливает опасения по поводу рецессии. Кроме того, Банк Англии спрогнозировал рецессию британской экономики с четвертого квартала.

Аналитики также обращают внимание на то, что рынок нефти остается дефицитным. "Мы продолжаем ожидать, что нефтяной рынок останется… с дефицитом при текущих ценах", — приводит агентство Блумберг мнение аналитиков Goldman Sachs. Вместе с этим банк понизил прогноз по цене нефти Brent в третьем квартале до 110 долларов за баррель со 140 долларов.