МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Котировки цинка в Лондоне во вторник снижаются на фоне увеличения запасов на биржевых складах, сообщило агентство Рейтер. На рынках усомнились в устойчивости спроса, несмотря на перебои с поставками в условиях энергетического кризиса. Цена на медь слабо растет в ожидании статистики из США

Около 05.40 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на цинк на LME снизились в цене на 0,7%, до 3420,50 доллара за тонну. Котировки отступили от 6-недельного максимума, достигнутого 4 августа, когда крупный производитель цинка Glencore предупредил о сокращении выработки этого металла в связи с высокими ценами на энергоносители.

Запасы цинка на складах, сертифицированных LME, продемонстрировали самый сильный однодневный рост с января 2021 года и достигли 40 950 тонн, что является максимумом с 20 июня.

"Спрос в странах Запада ослабевает на фоне ужесточения денежно-кредитной политики и роста цен на энергоносители", — отмечают аналитики ANZ.

"Это ценовое давление может привести к более ограниченному предложению на рынке, причем в ближайшие месяцы возможно дальнейшее сокращение", — добавили аналитики.

Замедление мирового экономического роста оказывает давление на котировки цветных металлов, поскольку снижение экономической активности способствует ослаблению спроса. Песков высказался о заключении сделки по металлам, аналогичной продуктовой

Неожиданно сильные данные США по рынку труда, опубликованные в пятницу, усилили опасения относительно более активного повышения процентной ставки ФРС, которое может еще сильнее замедлить экономический рост.

Запасы цинка на складах Шанхайской фьючерсной биржи по состоянию на 5 августа по-прежнему находились на минимуме с 21 января 88 896 тонн, что на 50% ниже показателей марта.

Сентябрьские фьючерсы на цинк на Шанхайской фьючерсной бирже оставались у флэтовой линии, на 24 210 юаней (3583,38 доллара) за тонну.

Фьючерсы на медь на LME снизились в цене на 0,8%, до 7923,50 доллара за тонну, свинец подешевел на 1,7%, до 2126,50 доллара за тонну, а олово упало в цене на 1%, до 24 060 долларов за тонну.