МОСКВА, 9 августа — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник снижаются, сообщило агентство Рейтер. Трейдеры следят за переговорами по восстановлению иранской ядерной сделки. В случае успеха в переговорах экспорт нефти из Ирана может увеличиться в условиях ограниченного предложения на мировом рынке. Reuters: танкер впервые доставил сернистую нефть из США в порт Германии

Около 07.25 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 86 центов, или 0,9%, до 95,79 доллара за баррель. По итогам сессии понедельника котировки выросли на 1,8%.

Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 88 центов, или 1%, до 89,88 доллара за баррель. В понедельник нефть WTI подорожала на 2%.

"В центре внимания остаются переговоры по иранскому ядерному соглашению. Между тем маловероятно, что в ближайшее время произойдет прорыв", — отметил Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

"Тегеран, судя по всему, нацелен на переговоры, однако маловероятно, что он согласится с предложениями Евросоюза в ближайшее время", — добавил Мойя.

В понедельник вечером Евросоюз представил окончательный документ для возобновления соглашения с Ираном и теперь ожидает одобрения со стороны Вашингтона и Тегерана. По словам одного из руководителей ЕС, окончательные решение ожидается в течение нескольких недель.

"Пока сохраняется неопределенность относительно сроков возобновления иранской ядерной сделки, даже если соглашение будет достигнуто. Между тем определенно существует потенциал довольно быстрого увеличения экспорта нефти из Ирана", — отметил Вивек Дхар, аналитик Commonwealth Bank. В Goldman Sachs видят веские основания для роста цен на нефть

Иран может увеличить экспорт нефти в течение шести месяцев на 1 млн баррелей в день, до 1,5 млн баррелей в день, что составляет примерно 1,5% от мирового предложения.

"Восстановление иранской ядерной сделки 2015 года, вероятно, приведет к стремительному снижению нефтяных цен, учитывая, что рынки, вероятно, пока не верят, что соглашение будет достигнуто", — отметил Дхар.

Между тем существуют признаки того, что спрос снизится на фоне замедления мирового экономического роста не так сильно, как ожидалось. Опубликованные на выходных данные Китая указали на более высокие, чем ожидалось, показатели торговли, а рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства США в июле неожиданно ускорился. Эти позитивные индикаторы пока ограничивают потенциал снижения цен.

Нефтяной рынок в последнее время находится под давлением из-за опасений относительно глобальной рецессии. Цены на нефть Brent на прошлой неделе продемонстрировали самое сильное недельное падение с апреля 2020 года.

Китай, являющийся крупнейшим импортером нефти, в июле приобрел 8,79 млн баррелей, что на 9,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, но выше уровня июня, согласно данным таможенной службы КНР.

Трейдеры ожидают данных США по запасам нефти. Во вторник Американский институт нефти (API) опубликует данные по запасам, а в среду последует еженедельный отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Пять аналитиков, опрошенных Reuters, прогнозируют, что запасы нефти на неделе 30 июля — 5 августа сократились примерно на 400 000 баррелей, запасы бензина снизились примерно на 400 000 баррелей, а запасы дистиллятов, включая дизельное и авиатопливо, остались без изменений.