МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть, слабо увеличивавшиеся ранее, ускорили рост почти до 1% после сообщения о том, что "Укртранснафта" остановила прокачку нефти из РФ в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, свидетельствуют данные торгов. "Укртранснафта" остановила прокачку российской нефти в Европу

По состоянию на 13.46 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,95%, до 97,57 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,82%, до 91,5 доллара.

Минутами ранее компания "Транснефть" подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" — в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.

До этого сообщения нефть дорожала, но незначительно. А утром это сырьё даже несколько снижалось — на перспективах возобновления поставок "черного золота" из Ирана на мировой рынок.