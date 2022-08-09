МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций "СПБ Биржи", следует из сообщения торговой площадки. Московская биржа планирует реализовать новый механизм исполнения фьючерсов

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 09.08.2022, 14.31 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 157.6) и диапазона оценки рыночных рисков (до 193.65 рубля, эквивалентно ставке 87.5%) ценной бумаги SPBE (СПБ Биржа)", — говорится в сообщении.

К 14.48 мск акции "СПБ Биржи" растут на 34,14% — до 138,6 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.