"Татнефть" автоматически конвертирует американские депозитарные расписки в акции 15 августа
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. "Татнефть" 15 августа инициирует автоматическую конвертацию американских депозитарных расписок (АДР), направит уведомление об этом депозитарию, сообщила компания.
"Компания не планирует обращаться за разрешением не проводить автоматическую конвертацию своих АДР. Таким образом, примерно 15 августа 2022 года компания направит уведомление депозитарию, инициировав автоматическую конвертацию", — говорится в материалах "Татнефти".
В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции. ЦБ РФ пояснял 19 апреля, что российские эмитенты обязаны до 5 мая инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения. В мае "Татнефть" получила такое разрешение.
"Татнефть" — одна из крупнейших публичных нефтяных компаний в России, ведёт основную деятельность в Татарстане и управляет одним из крупнейших в стране комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко". Правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций компании, основного контролирующего акционера у "Татнефти" нет.
"Татнефть" одной из первых среди российских компаний запустила торговлю ADR: зарегистрировала программу АДР первого уровня в 1996 году в США, в 1998 году — в Европе. Сейчас АДР компании торгуются на Лондонской фондовой бирже, депозитарий — Citibank N.A.
https://1prime.ru/Financial_market/20220809/837739545.html