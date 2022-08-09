МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. "Татнефть" 15 августа инициирует автоматическую конвертацию американских депозитарных расписок (АДР), направит уведомление об этом депозитарию, сообщила компания. "Татнефть" спрогнозировала прирост запасов нефти компании в 2022 году

"Компания не планирует обращаться за разрешением не проводить автоматическую конвертацию своих АДР. Таким образом, примерно 15 августа 2022 года компания направит уведомление депозитарию, инициировав автоматическую конвертацию", — говорится в материалах "Татнефти".

В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции. ЦБ РФ пояснял 19 апреля, что российские эмитенты обязаны до 5 мая инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения. В мае "Татнефть" получила такое разрешение.

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных нефтяных компаний в России, ведёт основную деятельность в Татарстане и управляет одним из крупнейших в стране комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко". Правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций компании, основного контролирующего акционера у "Татнефти" нет.

"Татнефть" одной из первых среди российских компаний запустила торговлю ADR: зарегистрировала программу АДР первого уровня в 1996 году в США, в 1998 году — в Европе. Сейчас АДР компании торгуются на Лондонской фондовой бирже, депозитарий — Citibank N.A.