МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают подниматься на 1%, инвесторы оценивают новости о том, что "Укртранснафта" остановила прокачку нефти из РФ в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, свидетельствуют данные торгов. "Укртранснафта" остановила прокачку российской нефти в Европу

По состоянию на 16.57 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,2%, до 97,81 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,32%, до 91,96 доллара.

Новость об ограничении поставок нефти в Европу на фоне продолжающегося энергетического кризиса поддержала нефтяные котировки.

Ранее "Транснефть" подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.

Способствует удорожанию нефти и удешевление доллара к мировым валютам. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,37% — до 106,04 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при их покупке инвесторами, владеющими другой валютой.

Позднее во вторник рынки ожидают публикацию краткосрочного прогноза (STEO) минэнерго США, в публикации будут содержаться данные по ожидаемой стоимости нефти Brent и WTI и уровню добычи в стране в ближайшие годы.