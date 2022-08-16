МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Возобновление основных торгов на "СПБ бирже" с 10.00 мск добавило около 5% в общий объем этих торгов, следует из данных, представленных площадкой РИА Новости. Обыкновенные акции "Татнефти" растут в ходе торгов

"СПБ биржа" возобновила с 10 августа основную торговую сессию с 10.00 мск, инвесторы и участники торгов получили возможность заключать биржевые сделки с ценными бумагами 200 зарубежных компаний.

В конце февраля основные торги на этой бирже с 10.00 мск были приостановлены в связи с опасениями по поводу недостаточной ликвидности на рынке в первой половине дня.

Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов "иностранные ценные бумаги", с листингом в США и доступными для заключения сделок (суммарно более 1700 акций и депозитарных расписок), по-прежнему начинаются в 15.30 мск.

В первый день возобновленных с 10.00 торгов 200 иностранными ценными бумагами этот объём равнялся 25,07 миллиона долларов при общем обороте 542,02 миллиона, 11 августа: 25,76 миллиона и 474,85 миллиона, 12 августа: 19,48 миллиона и 406,41 миллиона долларов, оценила биржа.

"СПБ биржа" — основная площадка по торговле иностранными акциями в России и крупнейший организатор подобных торгов в российской юрисдикции.