МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром несколько растут после вчерашнего падения, рынки реагируют на данные Американского института нефти (API) о снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Китай научился жонглировать мировыми ценами на нефть

По состоянию на 8.11 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,78%, до 94,06 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,87%, до 87,3 доллара.

Стоимость нефти в среду утром растет после выхода статистики запасов этого вида сырья в США. По данным API, коммерческие запасы нефти за неделю, завершившуюся 12 августа, снизились на 0,45 миллиона баррелей. Позднее в среду официальные данные о запасах опубликует американское минэнерго.

Кроме того, причиной роста цен на "черное золото" может быть коррекция после трехдневного снижения стоимости этого вида сырья. Так, за эти три дня нефть марки Brent подешевела на 7,5%, марки WTI — на 8,5%. И, в частности, накануне цена Brent опустилась ниже 92 долларов за баррель впервые с зимы.