МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Глобальные фонды акций зафиксировали приток капитала вторую неделю подряд на неделе, закончившейся 19 августа. Инвесторы смягчили свои ожидания относительно пика цикла повышения процентных ставок в США, а падение цен на сырьевые товары указало на охлаждение ценового давления. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж на неделю

По данным Refinitiv Lipper, чистый приток средств в глобальные фонды акций составил за неделю 3,22 млрд долларов, что на 19% больше притока за предыдущую неделю.

На этой неделе поступили данные о том, что цены производителей в США в прошлом месяце снизились, а цены на импорт в июле упали впервые за семь месяцев, что свидетельствует о том, что инфляция в США начала затихать.

Более высокие, чем ожидалось, результаты Walmart и Home Depot также укрепили уверенность в прочности потребительского сектора.

Инвесторы приобрели доли в американских фондах акций на сумму 6,85 млрд долларов, однако в европейских и азиатских фондах зафиксирован отток в 3,53 млрд долларов и 230 млн долларов соответственно.

В отраслевом разрезе фонды технологий, финансов и базовых потребительских товаров получили приток средств в размере 1,29 млрд долларов, 931 млн долларов и 501 млн долларов соответственно.

Между тем, покупки в фондах облигаций продолжались третью неделю подряд: инвесторы вложили в них в чистом виде 2,15 млрд долларов.

Фонды высокодоходных облигаций привлекли 1,78 млрд долларов, показав положительный результат четвертую неделю подряд, а краткосрочные и среднесрочные фонды привлекли 663 млн долларов. Между тем, в государственных фондах зафиксирован отток средств в размере 1,2 млрд долларов после двух недель притока.

Инвесторы вышли из фондов денежного рынка на сумму 7,46 млрд долларов, в этом сегменте отток наблюдается вторую неделю подряд.

Данные по сырьевым фондам показали, что фонды драгоценных металлов пережили восьмую неделю оттока, потеряв еще 454 млн долларов, а нефтегазовые фонды зафиксировали чистый отток в 135 млн долларов после предыдущей положительной недели.

Анализ 24 426 фондов развивающихся рынков показал, что фонды облигаций получили 986 млн долларов в ходе третьей недели притока средств, в то время как фонды акций пострадали от оттока средств на сумму 857 млн долларов.