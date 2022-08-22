МОСКВА, 22 августа — ПРАЙМ. Цены на нефть на физическом рынке в Азии снижаются вследствие увеличения поставок из таких далеких стран, как США и Бразилия, которые составляют серьезную конкуренцию ближневосточным производителям, сообщило агентство Рейтер. Число действующих нефтегазовых буровых установок в США упало в августе

Покупатели в Северной Корее, Индии и Китае в августе приобрели значительные объемы американской нефти, более 20 млн баррелей, с поставкой преимущественно в ноябре. Об этом сообщают трейдеры, принимавшие участие в этих операциях. Кроме того, ими были приобретено некоторое количество нефти из Северного моря и Бразилии.

Изменение паттернов потребления нефти еще больше усложняет ситуацию на мировом рынке нефти, тогда как поставки российской нефти в Китай и Индию возросли после начала спецоперации на Украине. В то же время темпы экспорта нефти из США достигли рекордного уровня, в том числе благодаря реализации нефти из стратегических запасов. Европа же, как ожидается, ужесточит ограничения, введенные в отношении потребления российских энергоносителей.

Фьючерсы на нефть WTI торгуются с существенным дисконтом к ценовому маркеру Oman/Dubai.

Фьючерсы на нефть Brent в августе достигли многомесячного минимума, так как трейдеры оценивали перспективы предложения до конца года. Падение котировок также было обусловлено усилением опасений относительно вероятного замедления темпов мировой экономики. Возможность возвращения на мировой рынок иранской нефти же негативно отражалась на ценах.