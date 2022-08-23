МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в июле упали на 12,6% по сравнению с пересмотренным показателем июня – до 511 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США. Большинство представителей бизнеса США ждут рецессию в ближайшие два года

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя лишь до 575 тысяч с изначально обнародованного уровня предыдущего месяца в 590 тысяч. Показатель по июню был пересмотрен до 585 тысяч.

По сравнению с июлем 2021 года, когда продажи составили 726 тысяч, в отчетном месяце зафиксировано снижение на 29,6%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.