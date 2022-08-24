МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после роста почти на 4% днем ранее, что было вызвано ожиданиями по уменьшению добычи странами ОПЕК+, рынки также ждут статистику по недельным запасам в США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы снизились на макростатистике

По состоянию на 7.30 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,45%, до 99,77 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,32%, до 93,44 доллара.

Цена нефти Brent стабилизировалась вблизи уровня в 100 долларов за баррель, WTI — выше 93 долларов после заявлений ОПЕК+ по добыче. Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман в интервью агентству Блумберг сообщил, что ОПЕК+ может сократить добычу нефти для удержания недавно начавшегося снижения цен на "черное золото". В результате цены на нефть во вторник выросли почти на 4%.

"Возможное снижение добычи ОПЕК+, на которое намекнула Саудовская Аравия на этой неделе, дало катализатор покупателям", — сказал агентству Блумберг рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong). Эксперт отметил также, что вероятность возобновления ядерной сделки с Ираном может вызвать импульсивную реакцию и привести к снижению цен.

Инвесторы обращают внимание и на статистику Американского института нефти (API) о заметном падении запасов. В ночь на среду API сообщил, что оценивает снижение коммерческих запасов в США за неделю по 19 августа в 5,6 миллиона баррелей. Официальная статистика о коммерческих запасах в стране за прошлую неделю будет опубликована минэнерго вечером в среду. Аналитики ждут снижения запасов на 0,9 миллиона баррелей.