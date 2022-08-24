МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает, что система российских ценовых индексов на нефть и продукцию нефтегазохимии будет сформирована не ранее конца 2023 года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на проект дорожной карты развития биржевой торговли на 2022–2025 годов. Источник рассказал, при каком условии ОПЕК+ сократит нефтедобычу

ФАС в июле разработала дорожную карту развития биржевых торгов природными ресурсами, в которой предложила создать систему российских ценовых индикаторов на товарно-сырьевую продукцию. Но более точных данных ведомство не приводило.

Как пишет газета, в документе отмечается, что для развития "репрезентативных национальных индексов необходимо расширить перечень предоставляемой на биржу СПбМТСБ информации о внебиржевых договорах по поставкам нефти и тем самым аккумулировать больше данных по таким договорам". "Предполагается также сформировать ликвидные биржевые и внебиржевые индексы цен на продукцию нефтегазохимии. Постановление правительства об этом должно быть подготовлено в третьем квартале 2023 года", — добавляет издание. FT: немцы ужаснулись последствиям поспешного эмбарго на нефть из России

Согласно проекту дорожной карты, регулярные биржевые торги продукцией нефтегазохимии могут начаться не ранее конца 2023 года. В четвертом квартале предполагается подготовить постановление о минимальных объемах продаж на бирже парафинов, ортоксилола, толуола, технического метанола и изопропилового спирта. Компании, занимающие доминирующее положение на этих товарных рынках, должны будут поставлять на биржу не менее 10% от объемов продаж в России, пишут "Ведомости".

Сейчас цена российской марки нефти Urals рассчитывается на основе данных Argus и S&P Global Platts. На основании цены Urals рассчитываются налоги в нефтяной отрасли (экспортная пошлина, НДД, НДПИ). Индикативы для определения цен на продукты нефтегазохимии на российском рынке отсутствуют. Их производители традиционно используют в договорах формульное ценообразование, в основе которого цены от иностранных агентств.