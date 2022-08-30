МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются в рамках коррекции после заметного роста торговым днем ранее, когда марка Brent снова закрепилась выше 100 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. СМИ: Трасс хочет выдать лицензии на добычу газа и нефти в Северном море

По состоянию на 8.28 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,45%, до 102,48 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,2%, до 96,81 доллара.

На рынке нефти во вторник утром наблюдается коррекционное снижение после роста торговым днем ранее. За понедельник нефть марки Brent подорожала почти на 2%, а WTI — более чем на 4%. Росту цен накануне способствовали возможные перспективы сокращения нефтяного предложения и увлечения спроса на рынках.

Так, ожидания сокращения совокупного предложения нефти, в частности, на рынок пришли после заявления министра энергетики Саудовской Аравии о том, что ОПЕК может сократить её добычу. А ожидания об увеличении спроса усилились после заявления известного предпринимателя Илона Маска о том, что в краткосрочной перспективе человечеству может понадобиться больше нефти и газа, с учётом того, что без ископаемых энергоносителей "цивилизация рухнет".