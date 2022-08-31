МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Московская биржа повысила верхнюю границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций "Газпрома", следует из сообщения торговой площадки. "Газпром" вновь станет локомотивом рынка

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 31.08.2022, 09-12 (мск) изменены значения верхней (до 241.82) границы ценового коридора и верхней (до 266.979 руб., эквивалентно ставке 31.25 %) границы диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги GAZP (ГАЗПРОМ ао)", — говорится в сообщении.

Акции "Газпрома" начали активно расти в понедельник вечером, завершив день повышением на 3,5%. Во вторник рост продолжился, составив по итогам дня 7% — акции завершили торги на уровне 204 рубля, а объем торгов ими оказался рекордным примерно за два месяца (22,2 миллиарда рублей).

Уже после закрытия торгов на Мосбирже "Газпром" объявил о рекомендации совета директоров выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие в 51,03 рубля на акцию.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.