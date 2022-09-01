МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Алюминий дешевеет в четверг на 2,25%, его стоимость опускалась в ходе торгов ниже 2,3 тысячи долларов за тонну, что является минимумом с 21 апреля 2021 года, свидетельствуют данные торгов. FT: европейские металлургические заводы находятся под угрозой закрытия

По состоянию на 16.36 мск стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) падает на 2,3%, до 2305 долларов за тонну. В ходе торгов показатель опускался ниже отметки в 2,3 тысячи впервые с апреля 2021 года.

Таким образом, металл дешевеет уже третью торговую сессию подряд. За все три торговых дня его стоимость опустилась на 7,44%.

Инвесторы обратили внимание на статданные по Китаю — крупнейшему импортеру металлов. Так, индекс деловой активности в производственном секторе от делового издания Caixin в августе снизился до 49,5 пункта с 50,4 пункта месяцем ранее, что оказалось хуже прогноза аналитиков.