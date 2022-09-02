МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в августе вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 81,2 триллиона рублей, следует из данных на сайте торговой площадки. Рынок золота на Московской бирже в январе-августе снизился на 55%

В сравнении же с июлем 2022 года общий объем торгов вырос на 7,3%, говорится в сообщении Московской биржи.

Объем торгов на рынке облигаций по сравнению с прошлым месяцем вырос на 35,9%, на рынке драгоценных металлов — на 21,3%. Объем торгов на фондовом рынке в августе увеличился на 25,4%, до 1,872 триллиона рублей. Положительную динамику продемонстрировал денежный рынок — вырос на 5,5%, до 52,9 триллиона рублей.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями по сравнению с показателями июля увеличился на 15,5%, до 887 миллиардов рублей, а среднедневной объем торгов — на 5,5%, до 38,6 миллиарда.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 985,1 миллиарда рублей, увеличившись на 35,9%. В августе на фондовом рынке Московской биржи было размещено 57 облигационных займов на общую сумму 1,184 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 700,1 миллиарда рублей.

Объем торгов на срочном рынке сократился на 23,4% и составил 4,9 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 210,9 миллиарда рублей, сократившись на 30,7%.

"Объем торгов на валютном рынке вырос на 20,4%, до 20,9 триллиона рублей (17,3 триллиона рублей в июле 2022 года). Объем торгов инструментами спот увеличился на 1,9% и достиг 8,4 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов увеличился на 37,2% и составил 12,5 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 906,9 миллиарда рублей по сравнению с 824,9 миллиарда рублей в июле 2022 года", — также говорится в сообщении.