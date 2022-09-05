МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Московская биржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов из-за ошибки в конфигурации торговой системы валютного рынка, торги на других рынках проходят в штатном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе биржи.

"В связи с выявленной ошибкой в конфигурации торговой системы валютного рынка, биржа приняла решение о временном приостановлении торгов до ее устранения. Торги на других рынках Московской биржи проходят в штатном режиме", — говорится в сообщении.