МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. "ДОЧКИ" ЛУКОЙЛА И НОРНИКЕЛЯ ПОБОРЮТСЯ НА АУКЦИОНЕ 27 СЕНТЯБРЯ ЗА УЧАСТОК НЕДР С ИЗВЛЕКАЕМЫМИ РЕСУРСАМИ БОЛЕЕ 100 МЛРД КУБОВ ГАЗА В ЯНАО — РОСНЕДРА

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