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2022-09-05T13:08:20+03:00

2022

https://1prime.ru/Financial_market/20220905/838003648.html

"Дочки "Лукойла" и "Норникеля" поборются за участок недр в ЯНАО на аукционе

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"ДОЧКИ" ЛУКОЙЛА И НОРНИКЕЛЯ ПОБОРЮТСЯ НА АУКЦИОНЕ 27 СЕНТЯБРЯ ЗА УЧАСТОК НЕДР С ИЗВЛЕКАЕМЫМИ РЕСУРСАМИ БОЛЕЕ 100 МЛРД КУБОВ ГАЗА В ЯНАО — РОСНЕДРА Новость дополняется ПРАЙМ, 05.09.2022

рынки, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60