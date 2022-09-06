ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитывает, что российский биржевой индикатор цен на нефть будет создан до конца 2022 года, сообщил замглавы ведомства Виталий Королев.
"С учетом того, что рейтинговые уходят из России, очевидно, что нам нужны свои индикаторы. В настоящее время такая работа ведется с Минэнерго. …Полагаю, что до конца года есть все шансы, чтобы мы с Павлом Юрьевичем (Сорокиным, замминистра энергетики РФ — ред.) этот вопрос продвинули и даже решили", — сказал Королев на сессии ВЭФ.
ФАС в июле разработала дорожную карту развития биржевых торгов природными ресурсами, в которой предложила создать систему российских ценовых индикаторов на товарно-сырьевую продукцию.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.