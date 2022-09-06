ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитывает, что российский биржевой индикатор цен на нефть будет создан до конца 2022 года, сообщил замглавы ведомства Виталий Королев. Эксперт оценил, как сильно ОПЕК+ может сократить добычу

"С учетом того, что рейтинговые уходят из России, очевидно, что нам нужны свои индикаторы. В настоящее время такая работа ведется с Минэнерго. …Полагаю, что до конца года есть все шансы, чтобы мы с Павлом Юрьевичем (Сорокиным, замминистра энергетики РФ — ред.) этот вопрос продвинули и даже решили", — сказал Королев на сессии ВЭФ.

ФАС в июле разработала дорожную карту развития биржевых торгов природными ресурсами, в которой предложила создать систему российских ценовых индикаторов на товарно-сырьевую продукцию.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.