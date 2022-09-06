МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Акции "СПБ Биржи" теряют около 7% на решении ЦБ РФ ограничить продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран, следует из данных Московской биржи. "Открытие инвестиции" повысит тариф за биржевую покупку долларов

На Мосбирже к 14.36 мск акции "СПБ Биржи" снижаются на 6,32%, до 167,5 рубля. Максимально бумаги падали на 7,72%, до 165 рублей при объеме дневных торгов в 320,6 миллиона рублей. На собственной бирже акции компании сокращаются на 11,31%, до 2,43 доллара, максимально снижаясь до 2,32 доллара при объеме дневных торгов в 2,2 миллиона долларов.

ЦБ РФ с 1 октября начнет ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран, сообщил ранее регулятор.