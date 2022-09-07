МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в среду утром по-прежнему укрепляется, поскольку инвесторы продолжают закладывать новое повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Японская иена опустилась до рекордно низкого уровня за 28 лет

По состоянию на 7.39 мск курс евро к доллару опускался до 0,9893 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9902 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 143,99 иены со 142,79 иены и в ходе торгов уже рос до 144,38 иены, что является максимальным уровнем с 26 августа 1998 года. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,43%, до 110,69 пункта.

Доллар укрепляется к основным мировым валютам, особенно к иене, на ожиданиях повышения ключевой ставки ФРС США, в то время как Банк Японии продолжает придерживаться ультрамягкой монетарной политики. Позднее в сентябре инвесторы также ожидают повышения ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ). Традиционно повышение ставки поддерживает курс национальной валюты.

По данным CME Group, 72% аналитиков закладывают повышение ставки Федрезервом в сентябре на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых. Повышение ставки ФРС может стать пятым подряд с начала года. В то же время в июле японский центробанк в очередной раз сохранил учетную ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%.

Позднее в ходе торгов рынки ожидают публикацию данных по промышленному производству в Германии в июле, окончательную оценку по ВВП еврозоны за второй квартал, а также данные по торговому балансу США за июль. Вечером в среду рынки ожидают публикацию "Бежевой книги" (Beige Book) — ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы об экономическом положении в стране. Все эти данные могут отразиться на стоимости евро и доллара.