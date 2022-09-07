Доллар продолжает дорожать к мировым валютам на ожиданиях вокруг политики ФРС США
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в среду утром по-прежнему укрепляется, поскольку инвесторы продолжают закладывать новое повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.39 мск курс евро к доллару опускался до 0,9893 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9902 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 143,99 иены со 142,79 иены и в ходе торгов уже рос до 144,38 иены, что является максимальным уровнем с 26 августа 1998 года. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,43%, до 110,69 пункта.
Доллар укрепляется к основным мировым валютам, особенно к иене, на ожиданиях повышения ключевой ставки ФРС США, в то время как Банк Японии продолжает придерживаться ультрамягкой монетарной политики. Позднее в сентябре инвесторы также ожидают повышения ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ). Традиционно повышение ставки поддерживает курс национальной валюты.
По данным CME Group, 72% аналитиков закладывают повышение ставки Федрезервом в сентябре на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых. Повышение ставки ФРС может стать пятым подряд с начала года. В то же время в июле японский центробанк в очередной раз сохранил учетную ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%.
Позднее в ходе торгов рынки ожидают публикацию данных по промышленному производству в Германии в июле, окончательную оценку по ВВП еврозоны за второй квартал, а также данные по торговому балансу США за июль. Вечером в среду рынки ожидают публикацию "Бежевой книги" (Beige Book) — ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы об экономическом положении в стране. Все эти данные могут отразиться на стоимости евро и доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20220907/838029249.html