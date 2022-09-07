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2022-09-07T16:15:00+03:00

2022

https://1prime.ru/Financial_market/20220907/838041473.html

Стоимость нефти Brent упала ниже 91 доллара за баррель

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. Стоимость нефти марки Brent упала ниже 91 доллара за баррель впервые с 18 февраля, а американской WTI — ниже 85 долларов за баррель впервые с 25 января, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 07.09.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60