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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220907/838041473.html
Стоимость нефти Brent упала ниже 91 доллара за баррель
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Стоимость нефти марки Brent упала ниже 91 доллара за баррель впервые с 18 февраля, а американской WTI — ниже 85 долларов за баррель впервые с 25 января, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 07.09.2022
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, фьючерсы на нефть, brent, wti
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent упала ниже 91 доллара за баррель впервые с 18 февраля, а американской WTI — ниже 85 долларов за баррель впервые с 25 января, свидетельствуют данные торгов.