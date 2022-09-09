МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. В пятницу пара британский фунт/доллар США существенно укрепилась, поднявшись от минимума за 35 лет. Перед завершением недели доллар снизился и против других основных валют. Эксперты отметили сильное замедление роста розничных продаж в Британии

Пара фунт/доллар поднималась более чем на 1%, до максимума сентября 1,1646, а на момент написания статьи торговалась по 1,622.

Динамика пары евро/фут была менее значительной: она немного снизилась и торговалась по 86,77.

"Сейчас все определяет доллар, и фунт торгуется в общем тренде, — сказал главный валютный аналитик Monex Europe Саймон Харви.

Пара евро/доллар США подскочила примерно на 1%, до максимума за три недели. Японская иена, австралийский доллар, швейцарский франк и канадский доллар также существенно укрепились против американской валюты.

На этой неделе евро и иена достигали многолетних минимумов против доллара США, а фунт в среду падал до минимума с 1987 года 1,1407.

"Наконец-то центральные банки стали бороться с укреплением доллара, а финансовые власти реагируют на причины его укрепления, особенно в Европе", — сказал Харви. Британский бизнес снизил темпы найма работников в августе

Он отметил, что Народный банк Китая установил в пятницу более высокий срединный курс юаня к доллару, более агрессивные заявления руководителей Банка Японии о падении иены, усиление бюджетной поддержки в Европе и беспрецедентное решение ЕЦБ повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов в четверг.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс внесла свой вклад в общую европейскую картину, объявив о пане заморозки тарифов на электроэнергию и газ для населения на два года и выделении миллиардов фунтов на поддержку энергетических компаний.

Инвесторам пока не известны детали финансирования этого плана. Они также не знают, как Трасс и члены ее правительства поведут себя в условиях высокой инфляции и замедления роста экономики.

Смерть королевы Елизаветы в четверг усилила неопределенность в Великобритании, но, по словам инвесторов, это печальное событие почти не отразится на рынках.