МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Индекс РТС впервые с 1 июля поднялся выше 1300 пунктов на фоне укрепления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. Минфин предложит ОФЗ на десять миллиардов рублей на аукционе 14 сентября

Долларовый индекс РТС к 14.57 рос на 1,4%, до 1298,57 пункта, ранее поднимался до 1300,02 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи рос на 0,5%, до 2461,99 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 48 копеек, до 59,76 рубля, курс евро рос на 2 копейки — до 60,82 рубля.