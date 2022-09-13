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https://1prime.ru/Financial_market/20220913/838100476.html
Индекс РТС поднялся выше 1300 пунктов впервые с 1 июля
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Индекс РТС впервые с 1 июля поднялся выше 1300 пунктов на фоне укрепления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. Долларовый индекс РТС к 14.57 рос на 1,4%, до... ПРАЙМ, 13.09.2022
индексы, рынки, новости, ртс, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Индекс РТС впервые с 1 июля поднялся выше 1300 пунктов на фоне укрепления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи.
Долларовый индекс РТС к 14.57 рос на 1,4%, до 1298,57 пункта, ранее поднимался до 1300,02 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи рос на 0,5%, до 2461,99 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 48 копеек, до 59,76 рубля, курс евро рос на 2 копейки — до 60,82 рубля.