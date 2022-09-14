МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам опускается в среду утром, днем ранее американская валюта выросла на 1,5% после данных о том, что годовая инфляция в США замедлилась слабее ожиданий, свидетельствуют данные торгов. Аналитик рассказал об аномалии на российском рынке рублевых вкладов

По состоянию на 7.41 мск курс евро к доллару рос до 0,9998 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,997 доллара, курс доллара к иене снижался до 143,79 иены со 144,55 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 109,73 пункта. Днем ранее индекс доллара подскочил на 1,5%, к евро доллар подорожал также на 1,5%, к иене — на 1,2%.

Во вторник минтруд США сообщил, что годовая инфляция в стране по итогам августа замедлилась слабее прогнозов и составила 8,3% после 8,5% в июле, эксперты ожидали снижения значения до 8,1%.

Инфляция продолжает оставаться выше целевых 2%, а данные о более слабом замедлении роста цен укрепили ожидания рынков по поводу "ястребиного" настроя Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая должна на следующей неделе принять решение по ключевой ставке. В Минфине предложили способы отучить мир от доллара

После выхода статистики, согласно данным CME Group, аналитики стали закладывать повышение уже на 100 базисных пунктов, такую возможность допускают 36%. Остальные 64% экспертов по-прежнему ждут повышения на 75 базисных пунктов, до 3-3,25%, такими темпами ставка была повышена дважды летом.

"Одна из наиболее примечательных вещей это то, насколько рост цен является масштабным. Базовый тренд инфляции определенно пока не показал заметного прогресса к замедлению. И это должно беспокоить Федрезерв, потому что рост цен все больше зависит от спроса, а, значит, может быть более устойчивым", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс мнение старшего экономиста Deutsche Bank по США Метью Луцетти (Matthew Luzzetti).