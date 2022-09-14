Курс доллара к основным мировым валютам снижается после скачка на 1,5%
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам опускается в среду утром, днем ранее американская валюта выросла на 1,5% после данных о том, что годовая инфляция в США замедлилась слабее ожиданий, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 мск курс евро к доллару рос до 0,9998 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,997 доллара, курс доллара к иене снижался до 143,79 иены со 144,55 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 109,73 пункта. Днем ранее индекс доллара подскочил на 1,5%, к евро доллар подорожал также на 1,5%, к иене — на 1,2%.
Во вторник минтруд США сообщил, что годовая инфляция в стране по итогам августа замедлилась слабее прогнозов и составила 8,3% после 8,5% в июле, эксперты ожидали снижения значения до 8,1%.
Инфляция продолжает оставаться выше целевых 2%, а данные о более слабом замедлении роста цен укрепили ожидания рынков по поводу "ястребиного" настроя Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая должна на следующей неделе принять решение по ключевой ставке.
После выхода статистики, согласно данным CME Group, аналитики стали закладывать повышение уже на 100 базисных пунктов, такую возможность допускают 36%. Остальные 64% экспертов по-прежнему ждут повышения на 75 базисных пунктов, до 3-3,25%, такими темпами ставка была повышена дважды летом.
"Одна из наиболее примечательных вещей это то, насколько рост цен является масштабным. Базовый тренд инфляции определенно пока не показал заметного прогресса к замедлению. И это должно беспокоить Федрезерв, потому что рост цен все больше зависит от спроса, а, значит, может быть более устойчивым", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс мнение старшего экономиста Deutsche Bank по США Метью Луцетти (Matthew Luzzetti).
https://1prime.ru/Financial_market/20220914/838105739.html