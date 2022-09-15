МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром слабо снижаются, в то время как инвесторы оценивают возможное краткосрочное уменьшение спроса на этой вид сырья, имея в виду и возможные перебои с предложением, следует из данных торгов и комментария аналитика. Биржи АТР торгуются разнонаправленно на ряде факторов

По состоянию на 7.40 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,18%, до 93,93 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,05%, до 88,44 доллара.

Согласно Международному энергетическому агентству (МЭА), рост спроса на нефть в мире по итогам года будет на уровне 99,7 миллиона баррелей в сутки, что на 100 тысяч баррелей меньше предыдущего прогноза. Кроме того, по данным агентства, мировая добыча нефти растет третий месяц, в августе достигла 101,3 миллиона баррелей в сутки.

"С точки зрения настроений, снижение прогноза спроса, которому противостоит беспокойство по поводу дальнейших перебоев с поставками российской нефти, в основном сохраняется", — сказала агентству Блумберг основатель Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).