МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Курс рубля мало отреагирует на решение ЦБ РФ по ключевой ставке, сейчас он больше зависим от других факторов и в первую очередь – от возможного нового бюджетного правила, готовящегося Минфином РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Эксперты: российский рынок акций и рубль на следующей неделе снизятся

Банк России в пятницу на фоне сохраняющихся дезинфляционных трендов и необходимости стимулировать экономику может снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 7,5% годовых, считают большинство опрошенных РИА Новости аналитиков.

ЦБ РУБЛЮ НЕ УКАЗ

Влияние ожидаемого снижения размера ключевой ставки ЦБ РФ на сентябрьском заседании на курс рубля будет минимальным, полагает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Понижение ключевой ставки до 7,5% годовых является наиболее вероятным, поэтому данное решение уже заложено в котировки. Более того, меры контроля за движением капитала снижают до минимума реакцию рубля на шаги в денежно-кредитной политике", — добавляет он.

Решение ЦБ по ставке не приведет к значительному изменению курса, также полагает Наталья Лаврова из "БКС Мир инвестиций". "Может наблюдаться некоторая волатильность в пятницу, но фундаментально влияние на курс будет достаточно мягким и растянутым во времени", — добавляет она.

Прямое влияния ставки на курс рубля сейчас крайне невелико, и вряд ли при любом из возможных исходов на эту пятницу рубль как-то серьезно отреагирует, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Мы видим, что рубль практически не отреагировал даже на прекращение поставок российского газа по "Северному потоку". Поэтому я не ожидаю какого-либо системного влияния решений ЦБ РФ по ключевой ставке на валютный рынок", — резюмирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

ЕСТЬ ДРУГИЕ…

Курс рубля сейчас – это функция внешнеторговых потоков, мало чувствительных к ставке, считает Полевой из компании "Локо-инвест". Набиуллина заявила о необходимости инфляции для трансформации экономики

Курс валюты РФ формируется под значительным влиянием внутренних ограничений, устанавливаемых ситуативно, полагает Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.

"При резких и нежелательных колебаниях курса государство может принять меры к его стабилизации. Причем не при помощи инструментов монетарной политики, а административным регулированием валютных операций. На этом фоне, а также в условиях внешних рисков, среднесрочный прогноз носит не надежный характер. Если риски не реализуются, то в качестве прогноза на конец года можно взять форвардный курс — в районе 61,5 рубля за доллар", — добавляет он.

Снижение ставки потенциально может способствовать росту импорта, что в свою очередь будет снижать профицит по текущему счету и стабилизировать курс рубля на немного более слабых уровнях, рассчитывает Лаврова из "БКС Мир инвестиций". "Более кардинальное изменение ситуации с курсом рубля, скорее, видится через возвращение обновленного бюджетного правила, но это уже зона ответственности Минфина", — резюмирует она.