МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Россия может найти новые рынки для примерно половины экспорта сырой нефти, который с декабря будет запрещен Евроcоюзом, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные энергетической компании Kpler. Новая евразийская мантра: что делят на саммите ШОС, пока Запад воюет

Как отмечается, предстоящей зимой Индонезия, Пакистан, Бразилия, ЮАР, Шри-Ланка и некоторые страны Ближнего Востока могут в общей сложности закупать у России до миллиона баррелей сырой нефти в день.

В материале говорится, что российская нефтяная промышленность, на долю которой приходится примерно 10% мирового производства и которая является ключевым источником доходов страны, уже столкнулась с серьезными санкциями после начала спецоперации на Украине. Члены ЕС по-прежнему покупают часть российской нефти, но в декабре введут запрет на большую часть импорта сырой нефти марки Urals, а в феврале — запрет на нефтепродукты. По оценкам Международного энергетического агентства, это может сократить добычу нефти в России почти на 2 миллиона баррелей в день по сравнению с уровнем до начала спецоперации, если потоки не будут распределены куда-либо еще.

Компании из России уже перенаправляют свою продукцию в Азию, в основном в Индию и Китай, поскольку ряд европейских покупателей добровольно отказываются от российской нефти. При этом Urals торгуется с большими дисконтами по отношению к мировым эталонам.

Перераспределение мировых потоков сырой нефти может частично вытеснить экспорт других членов ОПЕК+. По данным Kpler, Ближний Восток, который этой зимой может потреблять до 500 тысяч баррелей российской нефти в день, может перенаправить нефть, ранее использовавшуюся внутри страны, на экспортные рынки.

"Может возникнуть искушение отправить Urals на нефтеперерабатывающие заводы и позволить таким сортам, как Arab Light, свободно поставляться в Азию", — говорится в сообщении.