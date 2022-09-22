МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром стабилизируются после снижения в среду, балансируя между итогами заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и внешнеполитическими рисками, свидетельствуют данные торгов. Биржи Азии торгуются в минусе вслед за площадками в США

По состоянию на 7.44 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,38%, до 90,17 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,37%, до 83,25 доллара.

Инвесторы продолжают обращать внимание на внешнеполитические риски. В среду в РФ указом президента была объявлена частичная мобилизация. Россия — один из крупнейших нефтедобытчиков в мире, она также была крупным поставщиком нефти и газа в ЕС.

Но в среду нефть подешевела примерно на 1%. Федрезерв повысил учётную ставку, и снова на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых. По итогам заседания глава регулятора Джером Пауэлл также отметил, что не видит безболезненных способов победить инфляцию в стране. Федрезерв также понизил прогноз ВВП США и повысил оценку инфляции на текущий и следующий годы. Такие сигналы усилили опасения по поводу возможной рецессии, что отразилось и на ожиданиях снижения глобального спроса на сырьё.

"Ястребиный" Федрезерв и более мрачные макроэкономические прогнозы портят настроение. Однако долгосрочный прогноз остается благоприятным", — заключает глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), которого цитирует агентство Блумберг.