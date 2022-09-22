МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга заметно повышается, при этом дешевеют акции Polymetal на новостях о невыплате дивидендов, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.11 мск увеличивается на 2,09%, до 2175,3 пункта, индекс РТС — на 2,24%, до 1131,58 пункта. В предыдущие два дня рынок ощутимо падал.

Акции Polymetal дешевеют на 3,4% на новостях о том, что совет директоров компании принял решение не выплачивать дивиденды за прошлый год.