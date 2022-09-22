МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов четверга прибавляет 3,49% на дорожающей нефти, укреплении рубля и росте акций "Газпрома", следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов.

Индекс Мосбиржи к 16.54 мск рос на 3,49%, до 2205,15 пункта, долларовый индекс РТС растет активнее — на 6,52%, до 1178,89 пункта, при поддержке сильного рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 1,82 рубля, достигая 58,09 рубля, евро — на 2,06 рубля, опускаясь до 58,38 рубля.

Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent растет на 2,3%, до 91,9 доллара за баррель.

Стенд компании "Газпром"

Акции "Газпрома" подскочили на новостях о дивидендах

"Инвесторы, вероятно, выкупают акции после двух дней снижения. Рост котировок нефти и газа оказывают поддержу сырьевым экспортерам", — отмечает Анна Буйлакова из ФГ "Финам".

Она добавила, что новостной фон последних дней перевел все внимание инвесторов на Московской бирже на внешнюю и внутреннюю политику, инвесторы, по-видимому, решили оставить без внимания ужесточение ДКП США и европейских стран.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

"Газпром" (+9,57%) в четверг поддержали слова замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, который сообщил, что ожидает от компании выполнения ранее объявленных планов по дивидендам. Кроме того, планы по выплате полугодовых дивидендов в размере 51,03 рубля на акцию подтвердил член правления "Газпрома" Фамил Садыгов", — подмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

В лидерах роста стоимости, помимо акций "Газпрома", — акции "Газпром нефти" (+5,55%), Сбербанка (+4,67%), НКНХ (+4,08%), ММК (+3,6%), ВТБ (+3,67%), "Татнефти" (+2,66%), "Башнефти" (+2,3%).

Кожухова дополняет, что Polymetal (-9,33%) в четверг обвалился после решения полностью отменить выплату итогового дивиденда за 2021 год и не предложил выплату дивидендов за текущий год с целью укрепления финансовой и операционной устойчивости компании. Помимо этого, компания представила ожидаемо слабые результаты за первое полугодие, отчитавшись, в частности, о чистом убытке в размере 321 миллион долларов. "Полюс" (-1,46%) опубликовал слабые финансовые результаты накануне.

Также в лидерах снижения стоимости — акции компании "Иркута" (-2,31%), "Эталона" (-1,55%), "Русала" (-0,59%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Московская биржа

Мосбиржа разработала предложения по распискам на цифровые финансовые активы

По мнению Буйлаковой, без значимых новостей касательно специальной военной операции, индекс Мосбиржи имеет шансы закрыться на положительной территории.

"Индикаторы Мосбиржи и РТС в рамках отскока от минимумов стремились в район 2250 и 1180 пунктов, получая поддержку в том числе от дивидендных ожиданий в нефтегазовом секторе. Перспективы развития уверенного роста на рынке РФ, однако, пока под вопросом", — полагает Кожухова.