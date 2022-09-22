МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов четверга прибавляет 3,49% на дорожающей нефти, укреплении рубля и росте акций "Газпрома", следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов.

Индекс Мосбиржи к 16.54 мск рос на 3,49%, до 2205,15 пункта, долларовый индекс РТС растет активнее — на 6,52%, до 1178,89 пункта, при поддержке сильного рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 1,82 рубля, достигая 58,09 рубля, евро — на 2,06 рубля, опускаясь до 58,38 рубля.

Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent растет на 2,3%, до 91,9 доллара за баррель. Акции "Газпрома" подскочили на новостях о дивидендах

"Инвесторы, вероятно, выкупают акции после двух дней снижения. Рост котировок нефти и газа оказывают поддержу сырьевым экспортерам", — отмечает Анна Буйлакова из ФГ "Финам".

Она добавила, что новостной фон последних дней перевел все внимание инвесторов на Московской бирже на внешнюю и внутреннюю политику, инвесторы, по-видимому, решили оставить без внимания ужесточение ДКП США и европейских стран.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

"Газпром" (+9,57%) в четверг поддержали слова замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, который сообщил, что ожидает от компании выполнения ранее объявленных планов по дивидендам. Кроме того, планы по выплате полугодовых дивидендов в размере 51,03 рубля на акцию подтвердил член правления "Газпрома" Фамил Садыгов", — подмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

В лидерах роста стоимости, помимо акций "Газпрома", — акции "Газпром нефти" (+5,55%), Сбербанка (+4,67%), НКНХ (+4,08%), ММК (+3,6%), ВТБ (+3,67%), "Татнефти" (+2,66%), "Башнефти" (+2,3%).

Кожухова дополняет, что Polymetal (-9,33%) в четверг обвалился после решения полностью отменить выплату итогового дивиденда за 2021 год и не предложил выплату дивидендов за текущий год с целью укрепления финансовой и операционной устойчивости компании. Помимо этого, компания представила ожидаемо слабые результаты за первое полугодие, отчитавшись, в частности, о чистом убытке в размере 321 миллион долларов. "Полюс" (-1,46%) опубликовал слабые финансовые результаты накануне.

Также в лидерах снижения стоимости — акции компании "Иркута" (-2,31%), "Эталона" (-1,55%), "Русала" (-0,59%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ Мосбиржа разработала предложения по распискам на цифровые финансовые активы

По мнению Буйлаковой, без значимых новостей касательно специальной военной операции, индекс Мосбиржи имеет шансы закрыться на положительной территории.

"Индикаторы Мосбиржи и РТС в рамках отскока от минимумов стремились в район 2250 и 1180 пунктов, получая поддержку в том числе от дивидендных ожиданий в нефтегазовом секторе. Перспективы развития уверенного роста на рынке РФ, однако, пока под вопросом", — полагает Кожухова.