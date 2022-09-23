МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии пятницы слабеет на 4,8%, оставаясь под давлениям геополитического напряжения, фактора пятницы и укрепления рубля, а также дешевеющей нефти, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Курс доллара упал до 57 рублей, евро – ниже 55 рублей

Индекс Мосбиржи к 16.18 мск снижался на 4,8%, до 2085,81 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,87%, до 1152,69 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 1,85 рубля, достигая 56,99 рубля, евро — на 1,97 рубля, опускаясь до 55,65 рубля.

Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent падает на 3,73%, до 87,09 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 4,3%, до 79,9 доллара за баррель, опускаясь под отметку 80 долларов за баррель впервые с 11 января. При этом марка Brent минутами ранее опускалась в цене ниже 87 долларов за баррель впервые с 25 января.

"Российский рынок сегодня несет крупные потери. В условиях непредсказуемого информационного фона фактор пятницы действует на рынок больше, чем обычно – в текущих обстоятельствах игроки не рискуют оставлять длинные позиции до следующей недели, и тема частичной мобилизации оказывает давление на биржевой настрой", — поясняет Зарина Саидова из ФГ "Финам".

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" дополняет, что российский фондовый рынок к середине сессии находился в минусе, вернувшись к продажам в условиях нейтрального внутреннего новостного фона и ухудшения зарубежных настроений.

"Российский рынок с открытия устремился вниз, индекс Мосбиржи обновил вчерашний минимум, находясь под дополнительным давлением активного роста рубля. Ситуация на мировых рынках планомерно ухудшается, нефть и другие сырьевые товары стремительно дешевеют. Нефтяные котировки достигли минимальных с начала года уровней. Негативом выступает угроза замедления глобальной экономики на фоне высокой инфляции", — полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Владимир Чернов из Freedom Fincance Global обращает внимание, что распродажи продолжились после закрытия гэпов в ожидании нового пакета ограничительных мер со стороны ЕС.

В лидерах падения пока — акции "СПБ Биржи" (-10,7%), ММК (-10,06%), ПИК (-9,81%), НЛМК (-9,41%), ЦИАН (-9,36%), "Яндекса" (-7,92%), ТМК (-7,55%), Qiwi (-7,27%), "Новатэка" (-5,15%), ВТБ (-4,9%).

В лидеры роста в первой половине дня вышли акции электроэнергетических компаний второго и третьего эшелона, причем эта динамика не поддерживалась каким-либо информационным поводом, отмечает Чернов.

"По всей видимости, инвесторы перекладывают средства в данные бумаги, так как не отмечают для них существенных рисков внешнего давления. Впрочем, риски снижения спроса на электроэнергию по-прежнему сохраняются, поэтому указанные покупки мы рассматриваем как спекулятивные", — пояснил Чернов.

Кожухова отмечает акции "Селигдара" (+1%), которые в пятницу смотрятся лучше рынка и в течение дня показывали еще более уверенный рост, что эксперт объясняет тем фактом, что компания, в отличие от "Полюса" и Polymetal, еще не сделала заявлений по полугодовым дивидендам.

"Напомним, что "Селигдара", в отличие от "Полюса" и Polymetal, заплатил дивиденды за 2021 год с доходностью 8,7%, что дает надежду на возможность объявления о выплатах и за текущий год. В конце августа "Селигдар", в частности, объявил о росте чистой прибыли по МСФО в первом полугодии текущего года в 2,8 раза, до 10,71 миллиарда рублей", — объясняет она.

Более никто из компаний первого эшелона не показывает позитивную динамику.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"В настоящий момент прогнозирование затруднено ввиду резкого усиления волатильности. Рынок может продолжать демонстрировать отрицательную динамику", — полагает Ващенко.

В период повышенной волатильности эксперт рекомендует сократить либо (по возможности) закрыть маржинальные позиции. "Рекомендуем пока ограничиться краткосрочными спекулятивными операциями и воздерживаться от поиска долгосрочных точек входа в акции и облигации с фиксированным купоном", — добавил он.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов: зона 2050–2215 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1100–1190 пунктов", — прогнозирует Чернов.