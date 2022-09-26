МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дешевеющих привилегированных акций компании "Башнефть", следует из сообщения торговой площадки. Мосбиржа понизила границы ценовых коридоров акций "Новатэка" и "Газпрома"

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 26.09.2022, 14-32 (по московскому времени) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 464.0) и диапазона оценки рыночных рисков (до 374.7 руб., эквивалентно ставке 37.5 %) ценной бумаги BANEP (Башнефт ап)", — говорится в сообщении.

К 14.49 префы "Башнефти" падают в цене на 12%, до 528 рублей, на фоне общего обвала на бирже.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.