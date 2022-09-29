МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Курс доллара после коррекции накануне вновь укрепляется к другим основным мировым валютам, поскольку макроэкономические опасения сохраняются на рынках, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Эксперт объяснил, почему доллары стараются быстрее сбыть с рук

По состоянию на 8.26 мск курс евро к доллару снижается до 0,9682 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9734 доллара, курс фунта стерлингов к доллару — до 1,0802 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0888 доллара. Курс доллара к иене в то же время растёт до 144,47 иены со 144,16 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,63%, до 113,31 пункта.

Американская валюта вернулась к укреплению после как в среду после заявления британского центробанка о намерении осуществлять покупку долгосрочных гособлигаций Великобритании курс фунта стерлингов и евро подорожали к доллару на 0,9% и 1,5% соответственно.

По словам аналитика Citigroup Джулии Рэйскин (Julia Raiskin), которую цитирует агентство Франс Пресс, рынки сейчас очень пессимистичны, и единственный актив, который торгуется "структурно", это доллар.

Валютные инвесторы теперь в четверг также ждут окончательной оценки снижения ВВП США во втором квартале. Аналитики полагают, экономика страны сократилась тогда на 0,6%, как и показала предыдущая оценка.