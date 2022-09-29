МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг опускаются в пределах 1,5-1,6%, следует из данных торгов. Биржевые цены на газ в Европе умеренно снижаются в четверг

По состоянию на 11.56 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,58%, до 6894,5 пункта, французский CAC 40 — на 1,52%, до 5677,31 пункта, немецкий DAX — на 1,59%, до 11989,14 пункта.

В четверг на европейских рынках наблюдается заметное снижение после роста днем ранее на фоне заявлений Банка Англии о начале покупки долгосрочных гособлигаций Великобритании.

Трейдеры находятся в ожидании предварительных данных о потребительских ценах в Германии. Аналитики полагают, что за сентябрь годовая инфляция ускорилась сразу до 9,4% с 7,9% в августе.

Инвесторы также обратили внимание на финотчетность шведского H&M, чистая прибыль которого за третий квартал 2021-2022 финансового года упала в 8,8 раза — до 46,4 миллиона долларов. Акции компании дешевеют на 3%.