ЧИКАГО, 29 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на пшеницу в среду в Чикаго выросли в цене более чем на 3% на фоне опасений относительно эскалации конфликта между Россией и Украиной, являющимися крупными экспортерами зерна. Кроме того, по словам аналитиков, поддержку ценам оказала засуха в кукурузном поясе, расположенном на Великих равнинах. Европейские фондовые индексы снижаются на 1,5-1,6%

Фьючерсы на кукурузу выросли в цене вслед за ценами на пшеницу, а котировки сои завершили торги с небольшим повышением, несмотря на давление со стороны снижения цен на растительные масла.

Декабрьские фьючерсы на пшеницу в среду на CBOT завершили торги с повышением на 31 3/4 цента, или 3,6%, по 9,03 1/4 доллара за бушель. Декабрьские контракты на кукурузу подорожали на 3 цента, до 6,70 1/2 доллара за бушель, а ноябрьские фьючерсы на сою выросли в цене на 3/4 цента, до 14,08 3/4 доллара за бушель.

Цены на пшеницу стали лидерами роста на фоне рисков дальнейших перебоев с поставками из Причерноморья.

"Наблюдаются некоторые опасения, что конфликт между Россией и Украиной приведет к перебоям с поставками по Черному морю", — отметили в Hightower Report.

Между тем на юге Великих равнин в США держится засушливая погода, замедляющая сев озимой пшеницы, а темпы сбора урожая в некоторых регионах Канады отстают от нормы. В канадской провинции Манитоба сбор урожая завершен лишь на 47%, тогда как среднее 5-летнее значение составляет 79%, говорится в еженедельном отчете правительства.

Зерновая биржа Буэнос-Айреса прогнозирует, что производство пшеницы в Аргентине сократится примерно на 22% по сравнению с показателем прошлого года, до 17,5 млн тонн, в связи с засухой.

По словам Терри Райлли из Futures International, на рынке сохранятся опасения, связанные с погодой.

Между тем опасения относительно глобальной рецессии, которая может привести к снижению спроса, по-прежнему довлеют над рынками сырьевых товаров, ограничивая потенциал роста цен. Фьючерсы на пальмовое масло в Малайзии достигли 20-месячного минимума, оказав некоторое давление на котировки соевого масла и сои.

Медвежьи еженедельные данные по рынку этанола в США также оказали некоторое давление на котировки кукурузы. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду сообщило, что на отчетной неделе производства этанола упало до 19-месячного минимума 855 000 баррелей в день, а запасы достигли 22,691 млн баррелей.

Трейдеры ожидают квартальных данных минсельхоза США по запасам зерновых, которые выйдут в пятницу