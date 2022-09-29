Московская биржа планирует допустить дружественных нерезидентов на рынок СПФИ
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Московская биржа планирует допустить дружественных нерезидентов на рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), заявил на XVII Международном форуме "Российский рынок производных финансовых инструментов" председатель правления биржи Юрий Денисов.
"Это у нас ключевые аспекты, которые мы в ближайшее время планируем запустить (на рынке СПФИ – ред.): мы запустили новую систему управления риском, хотим дать двухуровневый доступ для участников, в ближайшее время мы допустим новых участников: институциональных клиентов и дружественных нерезидентов. Важно, чтобы люди использовали инструменты хеджирования в своей повседневной работе, понимали рынок", — рассказал он.
"Рынок СПФИ растет на Московской бирже, растет он, конечно, не только с точки зрения объемов, но и с точки зрения доли: была доля 8%, сейчас уже более 52%, все приходят в надежную инфраструктуру. Все интересы участников в основном сместились на короткие сроки, а это больше 50% рынка. Мы заинтересованы, чтобы больше и больше участников приходило на этот рынок", — отметил глава Московской биржи.
По его словам, в августе объемы торгов на срочном рынке выросли в три раза относительно объемов марта, в январе-феврале объем торгов составлял порядка 16-17 триллионов рублей.
"То есть мы потихоньку закрываем гэп, образовавшийся в связи с тем, что у нас произошли изменения на рынке. В январе-феврале у нас была очень большая доля HFT (высокочастотная торговля – ред.) на рынке деривативов – это было 69%, сейчас доля HFT упала до 52%, но открытые позиции как раз остались, потому что приходят клиенты и смотрят на каких рынках они хотят открываться, где есть леверидж (плечо – ред.), управлять своими рисками. У нас идет рост открытых позиций, мы фактически достигли тех уровней, которые были в январе-феврале", — добавил он.
"Наверное, важное изменение, которое происходит на рынке, в том, что с одной стороны уходит HFT, изменения происходят с нерезидентами; стараемся сделать процесс торговли на Московской бирже комфортный, удобный, хотим дать больше инструментов физлицам, которые активно приходили в 2021 году. Сейчас у нас 21,2 миллиона уникальных клиентов по сравнению с 16,8 миллиона рублей в 2021 году. Количество активных участников немного припало, но у нас около 2 миллионов", — также сказал Денисов.
https://1prime.ru/Financial_market/20220929/838299163.html