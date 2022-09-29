МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Московская биржа планирует допустить дружественных нерезидентов на рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), заявил на XVII Международном форуме "Российский рынок производных финансовых инструментов" председатель правления биржи Юрий Денисов. Индекс Мосбиржи теряет более процента

"Это у нас ключевые аспекты, которые мы в ближайшее время планируем запустить (на рынке СПФИ – ред.): мы запустили новую систему управления риском, хотим дать двухуровневый доступ для участников, в ближайшее время мы допустим новых участников: институциональных клиентов и дружественных нерезидентов. Важно, чтобы люди использовали инструменты хеджирования в своей повседневной работе, понимали рынок", — рассказал он.

"Рынок СПФИ растет на Московской бирже, растет он, конечно, не только с точки зрения объемов, но и с точки зрения доли: была доля 8%, сейчас уже более 52%, все приходят в надежную инфраструктуру. Все интересы участников в основном сместились на короткие сроки, а это больше 50% рынка. Мы заинтересованы, чтобы больше и больше участников приходило на этот рынок", — отметил глава Московской биржи.

По его словам, в августе объемы торгов на срочном рынке выросли в три раза относительно объемов марта, в январе-феврале объем торгов составлял порядка 16-17 триллионов рублей.

"То есть мы потихоньку закрываем гэп, образовавшийся в связи с тем, что у нас произошли изменения на рынке. В январе-феврале у нас была очень большая доля HFT (высокочастотная торговля – ред.) на рынке деривативов – это было 69%, сейчас доля HFT упала до 52%, но открытые позиции как раз остались, потому что приходят клиенты и смотрят на каких рынках они хотят открываться, где есть леверидж (плечо – ред.), управлять своими рисками. У нас идет рост открытых позиций, мы фактически достигли тех уровней, которые были в январе-феврале", — добавил он.

"Наверное, важное изменение, которое происходит на рынке, в том, что с одной стороны уходит HFT, изменения происходят с нерезидентами; стараемся сделать процесс торговли на Московской бирже комфортный, удобный, хотим дать больше инструментов физлицам, которые активно приходили в 2021 году. Сейчас у нас 21,2 миллиона уникальных клиентов по сравнению с 16,8 миллиона рублей в 2021 году. Количество активных участников немного припало, но у нас около 2 миллионов", — также сказал Денисов.