МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Председатель правления Национального клирингового центра (НКЦ), входящего в группу Московской биржи, Игорь Марич назвал базисные индикаторы российского финансового рынка, которые могут стать главными через год. Московская биржа допустит дружественных нерезидентов на рынок СПФИ

"По валюте, я считаю, что это будет фиксинг Московской биржи юань-рубль. Мы уже видим на споте существенный переток в юани. Это, на мой взгляд, продолжится и приведет к тому, что этот бенчмарк будет ключевым", — сказал он, выступая на международном форуме "Российский рынок производных финансовых инструментов".

По его мнению, по процентной ставке главным индикатором останется ключевая ставка Банка России. "В силу того, что мы привыкли так жить", — пояснил он.

Для товаров, которые торгуются на биржах, ключевыми по совокупности причин будут российские индикаторы, продолжил Марич.

"Если говорить про золото, то я считаю, это будет фиксинг на основе биржевых, может быть, внебиржевых сделок… По нефти, наверное, самая сложная история, там с бенчмарком довольно все непросто, но, думаю, тоже как-то сформируется, предпосылки для этого большие есть", — сказал он.