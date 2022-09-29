МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Британский фунт в четверг упал на 1%, после того как премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила в защиту экономических планов своего правительства. Пара доллар-рубль вновь перешла к снижению

Трасс заявила, что снижение налогов — это верный путь для Великобритании. Она отказалась рассматривать возможность отказа от так называемого "мини-бюджета", представленного на прошлой неделе.

На момент написания статьи пара фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,3%, по 1,0854, после достижения сессионного минимума 1,0764. Однако пара евро/фунт снизилась на 0,12%, до 0,8927.

Драйвером рынка был доллар США, который вырос на азиатских торгах, но затем вновь немного снизился, говорит Адам Коул, стратег-аналитик RBC Capital Markets.

Индекс доллара сдал завоеванные ранее позиции после того, как агентство Reuters сообщило, что государственные банки Китая получили распоряжение готовиться к продажам американской валюты, чтобы поддержать юань.

Фунт упал до рекордного минимума 1,0327 против доллара в понедельник, после того как новый министр финансов Квази Квартенг представил план снижения налогов (особенно для богатых) и увеличения заимствований.

Мини-бюджет также вызвал потрясения на рынке гособлигаций Великобритании, вынудившие Банк Англии принять меры в среду.

Банк Англии заявил о том, что приобретет долгосрочные гособлигации примерно на 65 млрд фунтов, после того как он увидел "дисфункцию" на рынке.

Пара фунт/доллар в среду восстановилась и приблизилась к отметке 1,0877, пока инвесторы оценивали планы Банка Англии.

Однако она возобновила долгосрочное падение в четверг, когда Трасс выступила в защиту политики правительства. В британском минфине считают, что налоговая реформа Трасс выгодна богатым

"Сейчас сложные экономические времена. Я этого не отрицаю. Это общемировая проблема. Но абсолютно правильно то, что британской правительство вмешалось и приняло меры в эти сложные времена", — сказала Трасс.

Джонас Голтерманн, старший экономист Capital Economics, говорит, что сильный доллар и опасения в отношении британской экономики оказывают давление на фунт в четверг.

"Не думаю, что (интервенция Банка Англии) окажет фунту долгосрочную поддержку, хотя она и может предупредить слишком сильное падение", — считает он.

По его словам, вероятно дальнейшее падение фунта. Банк Англии, вероятно, разочарует трейдеров, которые ожидают, что он повысит ключевую ставку до 6% к весне следующего года.

По словам одного экономиста, они также следят за признаками дальнейших продаж британских активов пенсионными фондами, которые в последние дни активно продавали гособлигации.

Доллар США восстановил позиции после падения с нового максимума за 20 лет в среду, вызванного интервенцией Банка Англии. Индекс доллара демонстрирует повышение на 0,17%, по 113,22, тогда как ранее он достиг сессионного максимума 113,79.

Многие аналитики сохраняют пессимизм в отношении фунта, учитывая силу доллара и тучи, нависшие над британской экономикой.

"В настоящее время правительство Трасс не пользуется доверием. Проблема не бюджетных расходах как таковых. Проблема в том, что люди просто не верят в то, что она делает", — говорит Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote.